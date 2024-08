Tysiące dronów lata nad głowami wrocławian. Jakie jest ich zadanie? Zdradzamy - mają zapewniać bezpieczeństwo

Nowoczesne technologie w służbie bezpieczeństwa

W dniach 19-22 sierpnia na niebie nad Wrocławiem można było zaobserwować niezwykły ruch – to właśnie wtedy odbywały się testy nowego systemu monitoringu z użyciem zaawansowanych technologicznie dronów. System "Centrum Inteligentnego Monitoringu Dronowego" wykorzystuje autonomiczne drony, które są w stanie przekazywać obraz z kamer w czasie rzeczywistym do centrali. Wyposażone w kamery termowizyjne z 56-krotnym zoomem, drony te są przeznaczone do wspomagania pracy służb mundurowych oraz ratunkowych.

Zastosowanie dronów w monitoringu miejskim

Drony wykorzystywane w ramach testowanego systemu charakteryzują się zasięgiem około 10 km oraz posiadają kamery z trzema trybami: szerokokątnym, teleobiektywu i termowizyjnym. Taka technologia pozwala na autonomiczny lot drona do miejsca zdarzenia, gdzie może on zatrzymać się i przekazywać obraz bezpośrednio do służb interweniujących.

- Dron dostarcza podgląd na miejsce zdarzenia zanim dojadą służby, co pozwala na adekwatne kierowanie sił i środków w to miejsce. Takie rozwiązanie pozwoli w pełni wykorzystać możliwości zintegrowanego Wrocławskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i wpłynie pozytywnie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście - mówi Bartłomiej Bajak, dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.

Drony te mogą być wykorzystywane do monitorowania różnych zdarzeń, w tym aktów wandalizmu, utrudnień w komunikacji czy nadzoru nad imprezami masowymi. Obraz z dronów przekazywany jest do stanowiska sterowania, co umożliwia jego transmisję na dowolne urządzenie mobilne z dostępem do internetu.