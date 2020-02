Tym sposobem szybciej pokonasz infekcję. Dokumentacja medyczna Historia zdrowia na wyciągnięcie kciuka

Jak co roku od października do kwietnia najwięcej osób zapada na przeziębienie, grypę, anginę, zapalenie oskrzeli czy płuc. W tym okresie jesteśmy osłabieni, a to idealna sytuacja, by zaatakował nas wirus albo chorobotwórcza bakteria. Niedawno na Lubelszczyźnie zamknięto szkołę podstawową, bo prawie 70% uczniów miało gorączkę, bóle gardła i głowy. Jak widać, dobrze znane wirusy i bakterie w dalszym ciągu są niebezpieczne. Jest jednak sposób na łatwe monitorowanie wszystkich dolegliwości i parametrów zdrowotnych – aplikacja Comarch HealthNote.

Czujesz, że dopada Cię jakiś wirus? Zainstaluj w smartfonie aplikację Comarch HealthNote i skutecznie dbaj o zdrowie.

Nawet, jeśli dbasz o zdrowie i zachowujesz odpowiednie środki ostrożności, może Cię dopaść choroba. W przypadku infekcji bardzo ważne jest monitorowanie objawów i parametrów takich jak temperatura ciała, aby uważnie śledzić postęp choroby i efektywność leczenia. W Comarch HealthNote:

· wygodnie zbierzesz wszystkie te dane,

· dodasz dokumentację medyczną,

· przechowasz wyniki badań, skan zaleceń lekarskich,

· dotrzesz do recept czy karty szczepienia,

· łatwo i sprawnie udostępnisz te dane lekarzom.

Informacja jest kluczem do dobrej diagnozy i trafnego leczenia, a pamięć ludzka bywa zawodna. Dodatkowo coraz częściej chodzimy do specjalistów w różnych przychodniach. Przez to Twoja dokumentacja medyczna stale powiększa się i przechowywana jest w wielu miejscach. Teraz możesz trzymać wszystkie dane dotyczące stanu Twojego zdrowia zawsze pod ręką i pokazać je lekarzowi, nie przygotowując się do tego wcześniej.

Skanuj lub pozwól na pobranie

Wszystkie dane, w tym dokumentację medyczną, możesz samodzielnie wprowadzić do aplikacji. Po dodaniu do nich daty, ustawieniu specjalizacji oraz typu dokumentu z łatwością znajdziesz potrzebne informacje, nawet, jeśli Twoja historia zdrowia jest bardzo obszerna. Natomiast jeśli placówka medyczna jest zintegrowana z Comarch HealthNote, Twoja dokumentacja automatycznie zostanie wysłana na Twoje konto w aplikacji Comarch HealthNote.



Mobilna książeczka zdrowia, bez ograniczeń i kosztów

Aplikację Comarch HealthNote ściągniesz za darmo z AppStore lub Google Play. Dane przechowywane są w bezpiecznej chmurze Comarch EHR. Nikt oprócz Ciebie i lekarza, któremu udostępnisz wybrane informacje, nie będzie mógł do nich zajrzeć. Jak wygląda udostępnianie danych lekarzom? Wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

Udostępnij dane medyczne w 3 prostych krokach:

1. W trakcie wizyty u lekarza poproś o otwarcie strony healthnote.pl/dla-lekarza

2. Otwórz aplikację Comarch HealthNote i przejdź do zakładki „Udostępnij”

3. Zeskanuj kod QR widoczny na stronie internetowej

Dostęp do aplikacji możesz zabezpieczyć, jak chcesz:

hasłem,

kodem PIN,

odciskiem palca

usługą rozpoznawania twarzy (face ID).

Usługa dla pacjenta i lekarza jest całkowicie bezpłatna.

Technologia, która wspiera leczenie!

Jeśli chorujesz przewlekle, wiesz doskonale, jak ważne jest dokładne monitorowanie objawów, dolegliwości i parametrów zdrowotnych. Powtarza Ci to zapewne każdy lekarz. W aplikacji Comarch HealthNote dostajesz informację zwrotną dotyczącą wprowadzonego pomiaru, a dzięki graficznemu przedstawieniu danych (wykresy) łatwo zauważysz trendy i niepokojące zjawiska. W ten sposób możesz obserwować rozwój choroby, a w efekcie dostosować odpowiednie leczenie i usprawnić diagnostykę. Aplikacja ma prostą przeglądarkę i jest intuicyjna. Co ważne, jest ciągle rozwijana, więc użytkowników czeka jeszcze wiele nowych funkcji.

Dzięki osobistej mobilnej książeczce zdrowia możesz nareszcie poczuć, że wszystkie informacje na temat swojego zdrowia masz pod ręką.