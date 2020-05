Tylko 12 proc. rodziców pośle w poniedziałek dzieci do szkoły. Nowe dane z Wrocławia

Każda nowa sytuacja wymaga przygotowania. Wytyczne były dość obszerne, ale procedury zostały opracowane. Wymagania są spełnione, ale i tak niepokój rodziców jest spory. Na zajęcia opiekuńcze przyjdzie tylko 16 dzieci, a na konsultacje 5 ósmoklasistów. Rodzice chcą zdalnych konsultacji, ale na to nie pozwala rozporządzenie – mówi Zbigniew Matuszak, dyrektor szkoły podstawowej nr 9 przy ul. Nyskiej. - Sprawę dodatkowo komplikował fakt, że po ogłoszeniu projektu otwarcia szkół trzeba było poczekać na przepisy rządowe pozwalające działać.

Od poniedziałku we Wrocławiu będzie działało 80 podstawówek, czyli wszystkie podlegające urzędowi miejskiemu. Spośród 15,5 tys. uczniów wróci do nich zaledwie 1860.

Same procedury ustala dyrektor szkoły . W zależności od warunków lokalowych, kadrowych i organizacyjnych oraz zgłoszeń rodziców szczegóły pracy szkół mogą się nieco różnić - informuje Anna Bytońska z ratusza.

Dyrektorzy radzą sobie z rządowymi wytycznymi, ale na dwa dni przed otwarciem chyba nikt nie wie, jak będą wyglądały zajęcia. Ministerstwo edukacji określiło, że mają to być zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych.

O tym, że szkoła jest dobrze przygotowana do otwarcia zapewnia także Dariusz Kopaczewski, dyrektor szkoły nr 20 przy ul. Kamieńskiego. Tam wszystkich klas I-III jest 15, ale pojawi się jedynie 50 dzieci.

Do SP nr 18 przy ul. Poznańskiej w poniedziałek przyjdzie tylko 19 uczniów.

Tak naprawdę myślę, że nie ogarnięto całej sytuacji – mówi prezes wrocławskiego okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego Mirosława Chodubska. - Jest dużo kontrowersji. Minister mówił, że trzeba prowadzić „jakieś” zajęcia. Ale nie wiemy, co to znaczy „jakieś”. I kto ma je prowadzić? Część dzieci będzie dalej na nauczaniu zdalnym, gdzie z nauczycielami będzie realizowany proces dydaktyczny, a te dzieci, które przyjdą mogą być pod opieką logopedów, bibliotekarek, w świetlicach. Ale w takim razie zajęć dydaktycznych nie będzie.

Mirosława Chodubska podkreśla, że nastroje wśród nauczycieli nie są dobre, tym bardziej, że rząd sugeruje wyłączenie pracowników powyżej 60. roku życia. To zmniejsza liczbę dostępnych nauczycieli. Jednocześnie ministerstwo nakazuje, żeby w jednej sali nie było więcej niż 12 dzieci. Skoro tak, to może okazać się, że nauczycieli będzie potrzebnych więcej, jeżeli w kolejnych tygodniach inny rodzie też zdecydują się posłać dzieci do szkół. W mniejszych szkołach może też, jak wskazuje Mirosława Chodubska, zabraknąć sal lekcyjnych.

Wymogi, które muszą być spełnione, żeby szkoły mogły przyjąć dzieci