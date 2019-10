Tyle zarabiają absolwenci wrocławskich uczelni [RANKING, KWOTY]

zobacz galerię (11 zdjęć) * Automatyka i robotyka - Politechnika Wrocławska; Wydział Elektryczny, Stacjonarne II Stopnia - 4 802.46 * Pielęgniarstwo - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy; Stacjonarne II Stopnia - 4 727.04 * Elektronika - Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki Stacjonarne II Stopnia - 4 507.94 Joanna Urbaniec / Polska Press zobacz galerię (11 zdjęć)

Rekrutacja 2019 wciąż jeszcze trwa. To dobry czas, by przyjrzeć się zarobkom absolwentów wrocławskich uczelni, którzy od kilku lat są już na rynku pracy i otrzymują wypłaty. Najwięcej wcale nie dostają ci z najbardziej obleganych kierunków, dlatego warto jeszcze raz przemyśleć swoją decyzję. Prezentacja danych o zarobkach jest możliwa dzięki Ogólnopolskiemu systemowi monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - w skrócie ELA. To już trzecia edycja tego programu prowadzonego przez resort nauki i szkolnictwa wyższego. Bogatsza niż poprzednie, bo tym razem analizuje zarobki tych, którzy dyplom uczelni uzyskali w latach 2014, 2015 i 2016. Dane są wiarygodne, pozyskiwane anonimowo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dane osobowe są tutaj ukryte, a kluczowy jest kierunek, który dana osoba ukończyła i średnie zarobki takiego absolwenta.