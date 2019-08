Tydzień żużla we Wrocławiu - KONKURS

Na torze na Stadionie Olimpijskim w biało-czerwonych barwach zobaczymy najlepszych polskich żużlowców m.in. Patryka Dudka, Bartosza Zmarzlika i Janusza Kołodzieja, a przede wszystkim zawodników Betardu Sparty Wrocław Macieja Janowskiego i Maksyma Drabika.

Sponsor generalny Żużlowej Reprezentacji Polski – firma kurierska GLS zachęca wszystkich kibiców do świętowania i okazywania wsparcia naszym zawodnikom już teraz. Dziś w centrum Wrocławia w godzinach porannych pojawiły się hostessy w strojach podprowadzających, które częstowały mieszkańców Wrocławia kawą. Będzie je można spotkać codziennie do piątku w okolicach Rynku od 8.00 do 10.00.

Z kolei w piątek 2 sierpnia, na skwerze przy ul. Wita Stwosza stanie specjalny 24-metrowy kubik, w związku z akcją „Kibicujmy Polakom!”. Każdy będzie miał szansę złożyć życzenia naszym zawodnikom z okazji nadchodzącej rywalizacji.

My również przyłączamy się do tej inicjatywy i ogłaszamy KONKURS!