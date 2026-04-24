Tych wsi w bieszczadzkim worku nie ma już ponad 70 lat. Pozostały okruchy historii

Wsie leżące w dolinie górnego Sanu lokowane były już w końcu XVI wieku (m.in. Sianki i Beniowa). Nie przetrwały okresu powojennego i zmian politycznych. Dzisiaj docierając np. do Sianek trudno uwierzyć, że w okresie międzywojennym był to tętniący życiem kurort z hotelami, pensjonatami, domami letniskowymi, ośrodkiem narciarskim, kortami tenisowymi, itd. Podobno gościł tu m.in. Józef Piłsudski. Sianki rozwinęły się na początku XX wieku. Rozwojowym impulsem było rozpoczęcie w latach 70. XIX wieku budowy linii kolejowej z Przemyśla do Użogrodu przez Przełęcz Użocką. W Siankach powstała później stacja kolejowa. W latach 30. XX wieku w Siankach mieszkało około 1500 osób. A do tego trzeba doliczyć jeszcze turystów. Dodajmy, że istnieją Sianki po stronie ukraińskiej. Współczesną zabudowę widać ze szlaku prowadzącego do umownych źródeł Sanu.