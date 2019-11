Wrocławska policja szuka osób, które łamały prawo podczas marszu zorganizowanego 11 listopada we Wrocławiu. Zobaczcie nowe zdjęcia poszukiwanych!

Przypomnijmy, że 11 listopada podczas działań, policjanci zatrzymali łącznie 14 osób podejrzewanych o popełnienie różnego rodzaju przestępstw, a kilka dni później kolejne 2 - wszystkie zostały przesłuchanie i usłyszały zarzuty.



Dotychczas na podstawie prowadzonych przez policjantów działań, a także uzyskanych od ludzi kilkunastu informacji, ustalono już dane personale 35 osób, które to wraz z zgromadzonym materiałem dowodowym przekazano do Prokuratury w celu wykonania dalszych czynności procesowych.



Wcześniej czynności prowadzone wspólnie przez policjantów i prokuratorów dały już podstawę do przedstawienia zarzutów łącznie 16 osobom, w tym 14 najbardziej agresywnym zatrzymanym w dniu 11 listopada 2019 roku. Policja tłumaczy, że chodzi o czynny udział w zbiegowisku pomimo wiedzy, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osoby lub mienie, znieważenie funkcjonariuszy, groźby bezprawne i czynną napaść na funkcjonariusza.



Policjanci przedstawili także zarzuty popełnienia przestępstwa rodzicom 4 letniego dziecka. Jego ojciec naraził je na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poprzez niestosowanie się do ostrzeżeń oraz wchodząc z dzieckiem na rękach w strefę niebezpiecznych działań.



Dziś policja opublikowała kolejne wytypowane wizerunki osób podejrzewanych o naruszenie prawa podczas marszu. Mundurowi proszą o pomoc. Jeśli ktokolwiek rozpoznaje osoby lub posiada wiedzę mogącą przyczynić się do identyfikacji osób podejrzewanych o zachowania niezgodne z prawem, może skontaktować się z policją pod nr tel. 71-340-43-06 oraz 71-340-43-95 lub na adres e-mail: dyzurny@wroclaw.wr.policja.gov.pl.



