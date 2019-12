Tych handlarzy narkotyków z Dolnego Śląska szuka policja [ZOBACZ ZDJĘCIA I NAZWISKA]

Wypadek w Kaczorowie w pierwszy dzień świąt [ZDJĘCIA]

Pięć osób (w tym jedna ciężko) zostało rannych w wypadku do którego doszło 25 grudnia na ulicy Jeleniogórskiej w Kaczorowie. Do wypadku doszło ok. godz. 17. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Policja ustala przyczyny wypadku. Na miejscu obok strażaków z OSP w Kaczorowie pracowal...