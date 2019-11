"Ty pe**le! Brzydzę się Ciebie!". Syn wyznał matce, że jest gejem i nagrał jej reakcję [FILM]

Pod filmem pojawiło się mnóstwo komentarzy

Oto kilka z nich (pisownia oryginalna):

"Straszne. Mam dwie córki i dla mnie nie ma znaczenia kogo przyprowadzą do domu. Dopóki ta osoba będzie je dobrze traktowała, dopóty będzie zawsze miała miejsce w moim domu. I tyle."

"Smutne. Tak bardzo smutne, że aż trudno znaleźć komentarz. Zwłaszcza w kontekście słów "wszystko bym ci oddała, nawet serce"...

"Po co tam była kamera? I jak można to zrobić własnej mamie?"

"Nie rozumiem. Nigdy nie zrozumiem agresji w stosunku do kogos kto twierdzi ze jest zakochany. Jesli ktos jest zdolny do milosci musi byc dobrym czlowiekiem"

"Mam dwóch synów. Nie kochała bym ich mniej, jakby się okazało, że któryś z nich jest gejem... Wręcz przeciwnie za największy sukces i szczęście uznałabym to, że syn przyszedł by do mnie i powiedział o tym, co mu leży na sercu... zamiast dusząc w sobie prawdę i udając przede mną to kim jest."