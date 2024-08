Twórcze Wakacje w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu – Warsztaty dla Dzieci 6-10 lat. Sprawdź Harmonogram Zajęć i Zarezerwuj Miejsce Tomasz Pawlak

Twórcze Wakacje dla Dzieci w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu mat. prasowe organizator

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, oddział Muzeum Narodowego, zaprasza dzieci w wieku 6-10 lat na wyjątkowe wakacyjne warsztaty. Podczas serii spotkań młodzi uczestnicy będą mieli okazję zanurzyć się w świat tradycyjnych rzemiosł, rękodzieła i kreatywnych etnoeksperymentów. Program obejmuje zajęcia, na których dzieci własnoręcznie wykonają barwne dywaniki, makatki, motyle oraz poznają fascynujące historie związane z dawnymi czasami. Warsztaty to doskonała okazja, by spędzić wakacje w twórczy i inspirujący sposób.