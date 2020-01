Skandaliczne porady dla rodziców zawarte są w książce "Pasterz serca dziecka". Przeczytajcie szczegóły

Skandaliczne porady w książce o wychowaniu dzieci. "Pasterz serca dziecka" podpowiada jak... dawać klapsy dziecku

- "Tatuś kazał ci pozbierać zabawki, prawda?"

- "Tak." (dziecko przytakuje)

- "Nie zrobiłeś tego, co kazałem."

- "Tak." (z głową spuszczoną w dół)

- Wiesz, co tatuś musi teraz zrobić. Muszę dać ci klapsa..."

Dzięki takiej rozmowie możesz się przekonać, że dziecko wie, dlaczego dostaje lanie. - czytamy dalej w książce.

"Karanie musi być wyrazem twojego posłuszeństwa Bożym poleceniom i troski o dobro dziecka"

Rodzic dowiaduje się, że "dawanie klapsa dziecku" w ramach kary nie jest wyładowaniem złości, lecz "próbą przywrócenia go do stanu, w którym Bóg obiecuje swoje błogosławieństwo",

Rodzic zyskuje również wiedzę o tym, jak należy dawać dziecku klapsy.

Usuń rzeczy, które mogą zneutralizować karę (pielucha, kalesony, itp.) Zaraz po wykonaniu kary załóż odzież z powrotem. Najlepiej, jeżeli dziecko położysz na swoich kolanach zamiast na krześle czy łóżku. - czytamy dalej.

Skandaliczne porady dla rodziców w książce o wychowaniu dzieci

Skandaliczne! Oczywiście podejmiemy działania w tej sprawie! - napisała pod postem Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Pasterz serca dziecka - "uczy jak wpajać dzieciom, co w życiu naprawdę się liczy"

Książka Pasterz serca dziecka uczy, jakie powinny być nasze cele wychowawcze oraz jak je osiągnąć: Jak wpajać dzieciom, co w życiu naprawdę się liczy i jak komunikować to słowem i czynem? [...] Mówi o tym, czym jest komunikacja i dyscyplina, gdy stosowane są przez mądrze kochających rodziców. [...] Uczy jak tego dokonać, pokazując zasady i ich zastosowanie."

Dowiadujemy się z niej m.in. że w ramach kary, za nieposprzątane zabawki, dziecko powinno dostać klapsa. W książce określono nawet, że w tym celu należy "usunąć rzeczy, które mogą zneutralizować karę (pielucha, kalesony itp.) To niestety nie koniec "porad", które autor zawarł w swojej pozycji.Jesteś rodzicem i zastanawiasz się jak poradzić sobie z nieposłuszeństwem swojego dziecka? Zgodnie z mądrościami zawartymi w książce "Pasterz serca dziecka", powinieneś... dać mu klapsa. We wspomnianej książce zaprezentowano przykładowy dialog, który rodzic może odbyć z dzieckiem, gdy to coś przeskrobie.Dalej robi się jeszcze "ciekawej":Na treści zawarte w książce "Pasterz serca dziecka", którego autorem jest Dr Tedd Tripp, zwróciła uwagę Magdalena Komsta. Kobieta na swoim facebookowym profilu Wymagajace.pl - Magdalena Komsta umieściła zdjęcia z tejże pozycji.W komentarzach pod postem wywiązała się długa dyskusja, ludzie nie kryją swojego oburzenia. Głos zabrały także organy zajmujące się ochroną praw dziecka.Autorem książki jest dr Tedd Tripp - pastor i jak czytamy na stronie wydawnictwa Słowo Prawdy, ceniony specjalista w zakresie poradnictwa, wychowywania i duszpasterstwa. Z opisu dowiadujemy się także o tym, że Tripp jest mówcą konferencyjnym, prowadzącym wiele warsztatów i seminariów. Prywatnie jest ojcem trójki dzieci i dziadkiem siedmiorga wnucząt. Na stronie wydawnictwa Słowo Prawdy zamieszczono także fragment Słowa Wstępnego ze wspomnianej książki, w którym czytamy: