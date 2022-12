Twoje dziecko nie może żyć bez smartfona? Martwisz się, że jest uzależnione od telefonu komórkowego? Przeczytaj ten wywiad

Kiedy zaczyna się uzależnienie od telefonu komórkowego? Czy liczy się ilość czasu spędzonego ze smartfonem w ręku? Sięganie po niego bez przerwy? Czy obie rzeczy?

Internet w tej chwili jest nieodłącznym elementem w naszym życiu,myślę że jest nie tylko pomocny, ale potrzebny .W obecnych czasach służy nam prawie do wszystkiego. Korzystając ze smartfonów i nowych technologii łączymy się ze światem, monitorujemy aktywności, doświadczamy rozrywki czy

robimy zakupy. Problem pojawia się, gdy w wyniku korzystania z telefonów, a więc również w dostępie do gier, internetu, czy aplikacji społecznych człowiek zaczyna niezdrowo funkcjonować i ten sposób użytkowania przynosi mu po prostu szkody w wielu obszarach życia. Zaburzone prawidłowe funkcjonowanie nie jest jeszcze objawem uzależnienia- choć wyraźnym sygnałem, że należałoby podjąć działania odwracające negatywne skutki. Mowa tutaj nie tylko o zaburzeniu “prawdziwych” relacji, problemów ze zdrowiem somatycznym ( problemy z kręgosłupem, otyłość), ale także problemach w obszarach emocjonalnych. Długie korzystanie ze smartfonów wcale nie musi oznaczać uzależnienia, a przecież to jest podstawowy objaw, na który reagują najbliżsi. Pamiętać należy, że za ekranem ,telefonem młodzież chowa się w wyniku wielu zaburzeń m.in depresji, zaburzeń lękowych czy po prostu w konsekwencji deficytów umiejętności społecznych. Właśnie dlatego diagnoza uzależnienia jest zabiegiem szerokim i uwzględniającym całościową sytuację pacjenta.

Na jakie symptomy rodzice powinni zwrócić uwagę? Czy tłumaczenia "taki jest współczesny świat" są do przyjęcia?