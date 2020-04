Twój pies lub kot może zostać gwiazdą kalendarza na 2021 rok! Prześlij zdjęcie pupila - czekają cenne nagrody

Zgłoś PSA lub KOTA do plebiscytu

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka- mówi znane powiedzenie. Zgadzają się z nim chyba wszyscy posiadacze piesków, dla których są one jak członkowie rodziny. Tymczasem kolejne badania naukowe udowadniają, że psy wyróżniają się na tle innych zwierząt. Niedawno zespół brytyjskich naukowców stwierdził, że psy podobnie jak ludzie, rozróżniają mowę człowieka w zależności od płci oraz wieku, a nawet rozpoznają poszczególne wyrazy.

Z kolei właściciele kotów zapewniają, że ich pupile w niczym nie są gorsze. Im także wtórują naukowcy. Nie tak dawno udowodniono, że posiadanie kota jest wskazane ze względów zdrowotnych, a jego obecność w domu zmniejsza ryzyko zawału serca czy udaru. Koty są też znakomitymi terapeutami.

Wszystko jedno - duże czy małe, miauczące czy szczekające, rasowe czy wręcz przeciwnie - KOCHAMY NASZE PUPILE! Najlepszym dowodem na to jest fakt, iż co roku w Polsce przybywa właścicieli psów i kotów. Dziś mieszkają one w domach prawie połowy Polaków.

Wyjątkowe kalendarze

ze zdjęciami pupili

naszych Czytelników

- W tym roku właściciele pupili będą mieli wyjątkową okazję, aby się nimi pochwalić - mówi Bogusław Kaczmarek, menedżer akcji. - Zdjęcia kotów i psów naszych Czytelników ozdobią karty dwóch pięknych kalendarzy z limitowanej edycji, które będą dostępne dla abonentów naszego serwisu internetowego. Pierwszy kalendarz ozdobią zdjęcia psów, a drugi będzie poświęcony kotom.

W każdym powiecie

Najpiękniejsze zdjęcia psów i kotów naszych Czytelników zostaną wybrane w głosowaniu, które będzie prowadzone osobno w każdym powiecie naszego województwa. Na strony kalendarzy trafi po 13 psów i 13 kotów, które wśród laureatów z powiatów zdobędą najwięcej głosów.

Właściciele czworonogów, które zdobędą najwięcej głosów w każdym powiecie otrzymają pamiątkowy kubek ze zdjęciem swojego pupila oraz zapas karmy. Główne nagrody będą czekać na właścicieli psów i kotów z pierwszej trójki rankingów laureatów z powiatów.

Głosowanie rozpocznie się w poniedziałek, 27 kwietnia i będzie trwać do końca maja. Zgłoszenia pupili do naszej akcji będą przyjmowane do piątku, 15 maja. Przez cały czas trwania naszej akcji liderów rankingów będziemy prezentować w galeriach w naszym serwisie, na fanpage'u na Facebooku, a także w drukowanym wydaniu gazety.

Czekają nagrody!

Właściciele psów i kotów, które w każdym powiecie naszego województwa zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

pamiątkowy dyplom związany z udziałem pupila w akcji

związany z udziałem pupila w akcji kubek ze zdjęciem swojego pupila

zapas karmy dla psa lub kota

szansę na publikację zdjęcia pupila w kalendarzu na 2021 rok

kalendarz na 2021 rok ze zdjęciami psów i kotów wybranymi w ramach akcji

__________________

Nagrody główne

Spośród zdjęć wybranych w powiatach, 13 fotografii psów i 13 fotografii kotów, które zdobędą najwięcej głosów, trafi na strony kalendarza na 2021 rok (12 dużych zdjęć pupili na stronach z kalendarium kolejnych miesięcy i jedno zdjęcie na okładce).

Właściciele psów i kotów, które w rankingach zwycięzców z poszczególnych powiatów zajmą miejsca od 1 do 3 otrzymają:

zaproszenie na profesjonalną sesję zdjęciową ze swoim pupilem.

pakiet opieki weterynaryjnej na cały rok obejmujący badania profilaktyczne i wizyty u lekarza weterynarii

Właściciele psa i kota, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów w województwie w całej naszej akcji, zdobędą nagrodę główną - dwuosobowe zaproszenie na weekendowy pobyt w luksusowym hotelu ze SPA, na który oczywiście będą mogli zabrać swojego ulubieńca!

__________