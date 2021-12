Twardogóra. Ktoś oblał kota kwasem i obciął mu język? Trwa walka o jego życie (DRASTYCZNE ZDJĘCIA, WIDEO)

Zwierzę trafiło do lekarza weterynarii we wtorek, kotka została znaleziona na ulicy. Obecnie przebywa pod opieką działaczy wrocławskiej Grupy Ratuj, zajmuje się nim również lekarz. Stan czworonoga jest bardzo ciężki.

- Kot musiał być wieszany i bity. Wokół jego szyi jest wielka rana i ubytek skóry na kilka centymetrów. Na całym ciele ma krwiste rany, w które wdało się zakażenie - relacjonują wolontariusze. Futro sklejone było ropą, a skóra zmartwiała.

- Kot jest wyłysiały, skóra pokryta jest grzybicą, co sugeruje, że wcześniej był ogólnie zaniedbywany - czytamy dalej. Największy znak zapytania to brak języka. Czy język został obcięty? A może stracił go w wyniku oblania żrącą substancją? A może stało się tam coś jeszcze innego, co zdrowemu człowiekowi jest nawet trudno sobie wyobrazić? - pytają retorycznie działacze Grupy Ratuj, którzy walczą o życie kotki, która mimo wielkiego cierpienia ma ogromną wolę życia.