Tuż przy lotnisku we Wrocławiu trwa rozbudowa biznesowego City Parku. Jeszcze nie jest gotowy, a już w pełni wynajęty

City Park Wrocław II to drugi dolnośląski projekt w modelu SBU, czyli Small Business Units. Będzie to obiekt przeznaczony dla firm, które nie potrzebują dużych powierzchni do magazynowania swoich produktów lub obsługi klientów. Co wyróżnia biura SBU, to części wspólne: chodniki, parkingi, toalety itp.

- Te powierzchnie wynoszą najczęściej nie więcej niż 1000 mkw. i oferują wiele możliwości adaptacyjnych. Firmy mogą je dowolnie zaaranżować na własne potrzeby. Według przeprowadzonych analiz z wielu branż wynika, że większe zyski notują firmy w biurach typu SBU – mówi Justyna Markowska, członek zarządu Ideal Idea.

W ramach rozbudowy City Park Wrocław powstaną dwa nowe budynki. Po ich zrealizowaniu powierzchnia parku przekroczy 20 tysięcy mkw.

Wynajem City Park Wrocław II był najszybszym w historii istnienia firmy. W powstających obiektach inwestor oferował większe magazyny (od 700 mkw.) i nowoczesne biura (od 110 mkw.). Chętni znaleźli się błyskawicznie, a niegotowy jeszcze budynek jest już w pełni wynajęty.