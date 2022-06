Tutaj najszybciej dostaniesz się do lekarza specjalisty we Wrocławiu [WOLNE TERMINY, ADRESY] Konrad Bałajewicz

W galerii podajemy nazwy placówek, adresy, numery telefonów i pierwsze wolne terminy w poradniach u specjalistów – kliknij w zdjęcie i posługuj się gestami, strzałkami lub myszką Fot. Tomasz Holod / Polskapresse Zobacz galerię (13 zdjęć)

Ile musimy czekać w kolejce do lekarza na NFZ we Wrocławiu? Wszystko zależy od specjalisty. Na wizytę u alergologa średnio miesiąc. Umówienie się do hematologa graniczy z cudem, bo pierwsze wolne terminy ma dopiero jesienią. Całkowicie inaczej sprawa wygląda z poradniami chirurgii ogólnej, gdzie pierwsze wolne terminy są już w czerwcu. Ale specjalistów we Wrocławiu jest znacznie więcej. Jeśli w Twojej przychodni trzeba długo czekać, warto rozważyć zapis do innej placówki.