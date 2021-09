Turystyczny zawrót głowy w Karpaczu. Kamera Google Street View przyłapała tłumy turystów na deptaku w mieście pod Śnieżką

TYLKO U NAS Syców. Trujące chemikalia w przyszpitalnych opuszczonych budynkach. Alkohol metylowy, chlorek rtęciowy, izopropanol i inne! (AKTUALIZACJA)

O trujących chemikaliach znajdujących się na terenie przyszpitalnych ruin w Sycowie zaalarmował nas Czytelnik. Mieszkaniec Sycowa na słoiki z zawartością, z napisem "trucizna" natknął się podczas spaceru z psem w pobliżu dawnej pralni na terenie szpitala w Sycowie. To co odkrył chwilę później mocno go zmroziło! Sprawa trafiła na policję. Tymczasem słoiki z trucizną są na terenach ogólnodostępnych. Może je wziąć każdy. Sprawdziliśmy.