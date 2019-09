Turniej Wrocławska Iglica 2019 już w ten weekend. Wstęp wolny

- Na razie kibice mogli śledzić nasze poczynania przez internet, a teraz zobaczą nas w akcji na żywo . Cieszymy się, że możemy zagrać przed własną publicznością i mamy nadzieję, że będzie to dla nas dodatkowa motywacja do jeszcze lepszej gry. Nigdy jeszcze nie grałam we Wrocławiu jako zawodniczka Ślęzy, ale za każdym razem, gdy tu przyjeżdżałam z innymi drużynami, to atmosfera w hali była wspaniała i wierzę, że będzie tak też w tym sezonie - życzy sobie rozgrywająca 1KS-u.

- Na pewno znamy się lepiej, pierwsze treningi i mecze wiązały się ze sporym zamieszaniem, więc bez dwóch zdań przeszłyśmy długą drogę. Poważnym sprawdzianem był dla nas mecz z Artego, bo myślę, że tradycyjnie będzie to mocny rywal - ten test według mnie zdałyśmy na ocenę dobrą. Wiadomo, że pojawiły się błędy i miałyśmy kilka rzeczy, które trzeba poprawić, ale patrzymy z optymizmem w przyszłość - mówi Owczarzak.

- Na pewno po tych ośmiu spotkaniach, które za nami mamy sporo materiału do analizy i to, nad czym teraz pracujemy na treningach to nie jest praca pod kątem Wrocławskiej Iglicy, a raczej pod spotkania ligowe. Cały czas poprawiamy nasze mankamenty w defensywie i ataku i taki też cel będzie nam przyświecał podczas obu spotkań tego turnieju - podkreśla trener Ślęzy Wrocław Arkadiusz Rusin.

Zanim jednak w niedzielę dojdzie do rozstrzygnięć i poznamy zwyciężczynie Wrocławskiej Iglicy 2019, to koszykarki Ślęzy czeka starcie z absolutnym beniaminkiem Energa Basket Ligi Kobiet. O drużynie AZS-u Uniwersytet Gdański to wciąż spora niewiadoma, bowiem władze klubu zapowiadają wzmocnienia, ale konkretów nadal brak. Wyniki sparingów z udziałem zawodnika Włodzimierza Augustynowicza nie mogą napawać kibiców "Akademiczek" optymizmem - do tej pory mierzyły się z Arką Gdynia (40:87), Artego (50:100) oraz Wisłą Kraków (46:90). Ostatnie trzy tygodnie to przygotowania na własnych obiektach, więc wrocławski turniej będzie dobrym wyznacznikiem postępów, jakie poczyniły zawodniczki beniaminka. Co o drużynie z Gdańska mówi Arkadiusz Rusin?