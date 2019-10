Turniej Skręcania mebli IKEA nominowany do PRCH Retail Awards

32 drużyny, kilkanaście mebli z asortymentu IKEA i tylko 30 minut na ich złożenie – tak w skrócie opisać można Turniej Skręcania mebli IKEA. Za dotychczasowym sukcesem wydarzenia stoi dział marketingu Alei Bielany oraz agencje marketingowe: Syrena Communications (2017 rok) oraz Imagine Nation (2018 rok). Głównym założeniem eventu było wzmocnienie w świadomości klientów synergii między centrum a sklepem IKEA Wrocław, a także realne wsparcie społeczności, której aktywną częścią jest Aleja Bielany.

„Efekt IKEA” mówi, że jeśli coś zrobiliśmy własnymi rękoma, darzymy to szczególnymi emocjami. Wykorzystaliśmy ten trafny insight, a dodatkowo ubraliśmy go w rozrywkową formę rywalizacji pod presją czasu. Dzięki temu uzyskaliśmy prawdziwie emocjonujące wydarzenie. Obie jego edycje tylko utwierdziły nas w przekonaniu, że IKEA to prawdziwy love brand, a skręcanie mebli może być emocjonujące i angażujące – mówi Jacek Kaczmarski, Marketing Business Partner Ingka Centres.