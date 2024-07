Turniej Counter Strike 2 w Arena 27 "Wroclaw Open Cup" - e-sportowe wydarzenie z pulą nagród 37 000 złotych!

Już 13-14 lipca 2024 roku odbędzie się najbardziej wyczekiwany turniej Counter Strike 2 5V5 Wrocław Open Cup. Pula nagród wynosi aż 35 000 zł, a na widzów czekają wyjątkowe nagrody. Arena 27 wypełni się prawdziwymi e-sportowymi emocjami - może będziemy świadkami narodzin nowej Złotej Piątki.

Counter Strike 2 powraca w wielkim stylu do Wrocławia! W dniach 13-14 lipca 2024 roku odbędzie się najbardziej wyczekiwany we Wrocławiu turniej CS2 5V5 Wrocław Open Cup. Wydarzenie przyciągnie z pewnością wielu utalentowanych e-sportowców spragnionych chwały oraz rywalizacji o pokaźną pulę nagród wynoszącą aż 35 000 złotych! To będzie największy turniej CS2 we Wrocławiu od 2017 roku.

48 drużyn gotowych do walki

Każda drużyna musi wpłacić wpisowe w wysokości 400 złotych, aby móc rywalizować o miano najlepszej ekipy CS2 we Wrocławiu. Ze względu na ogromne zainteresowanie, liczba drużyn została zwiększona do 48, co jeszcze bardziej podnosi rangę tego wydarzenia. To będzie prawdziwa gratka dla fanów e-sportu!

Nagrody dla widzów

Nie tylko uczestnicy turnieju będą mieli szansę na wygraną. Dla widzów przygotowano wyjątkowe nagrody zarówno podczas transmisji, jak i na miejscu wydarzenia. W trakcie transmisji będzie można wygrać cenne skiny do gry CS2, takie jak:

Usp-s | Zdrajca (lekkie zużycie) o wartości 80 zł

Ak-47 | Neonowy jeździec (lekkie zużycie) o wartości 350 zł

Navaja | Ultrafiolet (lekkie zużycie) o wartości 500 zł Nagrody te zostały ufundowane przez Go2NFT. Dodatkowo, widzowie obecni na miejscu będą mieli szansę na zdobycie voucherów na burgery od Pasibus, doładowań Steam od Go2NFT oraz puszek Red Bull. Emocje sięgną zenitu!

Święto e-sportu we Wrocławiu

Wrocław Open Cup to nie tylko rywalizacja, ale także okazja do spotkania z innymi fanami CS2, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości. To wydarzenie stworzone dla każdego miłośnika e-sportu, który pragnie poczuć dreszcz emocji związany z profesjonalną rywalizacją.

Sprawdź, gdzie odbędzie się Turniej Counter Strike 2

