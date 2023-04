Turcji grożą kolejne trzęsienia ziemi? Sejsmolodzy ostrzegają i wskazują regiony największego ryzyka. Lepiej je omijać

Turcji grożą kolejne trzęsienia ziemi? Naukowcy alarmują

Wszyscy pamiętamy tragedię, jaka spotkała Turcję i Syrię w lutym 2023 roku, kiedy to trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 uderzyło w regiony Adıyaman, Malatya, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana i Hatay. Wydarzenie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy istnień (szacuje się, że liczba ofiar to ponad 53 tys. osób), a w akcjach ratowniczych pomagali także Polacy . Mieszkańcy ulubionego kierunku urlopowego naszych rodaków nie uporali się jeszcze ze skutkami katastrofy, a naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii na łamach czasopisma „Seismica” ostrzegają przed kolejnymi silnymi wstrząsami...

Flickr.com / Foreign Commonwealth and Development Office / CC BY 2.0

Kiedy spodziewać się wstrząsów w Turcji?

Tego niestety nie wiadomo – jak twierdzą uczeni, może to nastąpić w każdej chwili. Przyczyną ma być nieuwolnione podczas ostatniego trzęsienia naprężenie w skałach, które – stale się pogłębiając – zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych wstrząsów o magnitudzie nawet do 6,8.

Regiony największego ryzyka. Tam lepiej nie podróżować

Kapadocja jednym z najbezpieczniejszych rejonów

Chociaż cały kraj leży w strefie aktywności sejsmicznej, według oceny naukowców, najmniej narażone na kataklizm miejsca to Ankara i Kapadocja. Inne popularne wśród podróżników zakątki, takie jak Antalya czy Bodrum, także leżą daleko od potencjalnego epicentrum, jednak nie wyklucza to związanego z trzęsieniem zagrożenia.

Co roku w Turcji wypoczywają tłumy turystów – także z Polski. To jeden z najchętniej wybieranych krajów na urlop wśród naszych rodaków, przewidywania sejsmologów mogą więc niepokoić jeszcze bardziej. Do tegorocznego wypoczynku w Turcji należy podchodzić bardzo ostrożnie. Jeśli wasz wyjazd jest zaplanowany i z jakiegoś powodu niemożliwe jest jego odwołanie, polecamy na bieżąco śledzić najnowsze informacje dotyczące stopnia zagrożenia.

