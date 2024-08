"Tu zaczyna się Wrocław" - Voo Voo, Leszek Możdżer i O.S.T.R. na jednej scenie przy Centrum Historii Zajezdnia

Pod koniec sierpnia Wrocław stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Na scenie przed Centrum Historii Zajezdnia odbędzie się koncert „Tu zaczyna się Wrocław”, który zgromadzi na jednej scenie artystów o niezaprzeczalnej renomie: Voo Voo, Leszka Możdżera oraz O.S.T.R. To niezwykła okazja, by zakończyć wakacje w rytmach doskonałej muzyki i uczcić historyczne miejsce, które odegrało ważną rolę w dziejach miasta.

Już w sobotę we Wrocławiu odbędzie się wydarzenie, które zapisze się na stałe w historii miasta. Koncert „Tu zaczyna się Wrocław” zgromadzi na jednej scenie artystów o wyjątkowej renomie: Voo Voo & Leszka Możdżera oraz O.S.T.R. To niepowtarzalna okazja, by zakończyć wakacje w rytmach doskonałej muzyki. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 24 sierpnia o godzinie 18:30 na placu przed Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184.

Historia i muzyka w jednym miejscu

Centrum Historii Zajezdnia, miejsce o szczególnym znaczeniu dla Wrocławia, po raz kolejny stanie się areną wielkiego wydarzenia. Właśnie tu, w sierpniu 1980 roku, rozpoczął się strajk solidarnościowy z robotnikami Wybrzeża, który zainicjował powstanie społeczeństwa obywatelskiego we Wrocławiu. Nazwa koncertu „Tu zaczyna się Wrocław” ma zatem głęboki symboliczny wymiar, przypominając o tym ważnym momencie w dziejach miasta. W tym roku wyjątkowa atmosfera tego miejsca zostanie wzbogacona przez występy artystów, którzy reprezentują różne nurty muzyczne, ale łączy ich mistrzostwo i pasja do tworzenia.

Voo Voo & Leszek Możdżer – muzyka pełna emocji

Tego wieczoru publiczność będzie miała okazję usłyszeć premierowy materiał w wykonaniu Voo Voo & Leszka Możdżera. To projekt, który łączy siły jednego z najważniejszych zespołów polskiej sceny rockowej z niezwykłym talentem pianistycznym Leszka Możdżera. Ich współpraca, pełna energii i nowych brzmień, już dwukrotnie zachwyciła publiczność, a teraz powraca z nowymi utworami stworzonymi specjalnie na ten koncert. To spotkanie dwóch muzycznych światów, które przenikają się i uzupełniają, tworząc niepowtarzalną atmosferę refleksji i zaskoczeń.

O.S.T.R. – mistrz polskiego hip-hopu

Adam Ostrowski, znany jako O.S.T.R., to jeden z najbardziej wpływowych artystów na polskiej scenie hip-hopowej. Jego twórczość, łącząca rap, kompozycję i produkcję muzyczną, zdobyła uznanie zarówno wśród fanów, jak i krytyków muzycznych, co potwierdzają liczne nagrody, w tym pięciokrotne wyróżnienie Fryderykiem. O.S.T.R. jest nie tylko wybitnym raperem, ale także muzykiem, którego albumy cieszą się ogromną popularnością. Na koncercie we Wrocławiu artysta zaprezentuje przekrój swojej twórczości, od utworów dobrze znanych, po te najnowsze.

Bilety i szczegóły

Cena biletu wynosi 99 złotych. Można je nabyć na stronach KupBilecik.pl oraz eBilet.pl. To wydarzenie z pewnością przyciągnie wielu miłośników dobrej muzyki. Koncert „Tu zaczyna się Wrocław” to nie tylko doskonała muzyka, ale także okazja do wspólnego świętowania i refleksji nad historią miasta. Nie może Was tam zabraknąć!

