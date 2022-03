Tu we Wrocławiu powstaną nowe bloki i apartamentowce. Oto działki, które miasto sprzedało już deweloperom Konrad Bałajewicz

Kliknij w zdjęcie i zobacz, które działki miasto sprzedało deweloperom w zeszłym roku. Pełna lista na kolejnych zdjęciach - po galerii poruszaj się za pomocą gestów, strzałek lub myszki GN UM Zobacz galerię (9 zdjęć)

Wrocław to miasto do którego cały czas napływają nowi mieszkańcy. Nie dziwi więc, że deweloperzy widząc szansę, cały czas szukają kolejnych miejsc pod zabudowę wielorodzinną. Gdzie powstaną nowe budynki mieszkaniowe? Oto lista sprzedanych nieruchomości w 2021 roku przez Gminę Wrocław prywatnym deweloperom. Kliknij w zdjęcie, żeby przejść do galerii.