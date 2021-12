Tu we Wrocławiu nie będzie prądu! (8-12 GRUDNIA, LISTA ULIC, GODZINY)

2021-12-0807:00-16:00

Wrocław Fabryczna: Ignuta od 101 do 139 nieparzyste.

2021-12-0907:00-16:00

Wrocław Krzyki: Chlebowa 4.

2021-12-0907:00-16:00

Wrocław Psie Pole: Tymiankowa od 1 do 3, od 7 do 7e i od 9 do 9c oraz od dz.14/4 do dz.14/12, Kminkowa od dz.6/6 do dz.6/21, Pełczyńska od 85 do 131a i od 80 do 124, Lawendowa 22.

2021-12-0908:00-15:00

Wrocław Śródmieście: Daszyńskiego 28.

2021-12-1007:00-16:00

Wrocław Śródmieście: Kossaka 2, Chełmońskiego od 15 do 41 i od 18 do 46, Kożuchowska od 2 do 12 i od 5 do 15, Siemiradzkiego 27, Malczewskiego od 1 do 15 i 2.

2021-12-1007:00-16:00

Wrocław Fabryczna: Kozanowska od 60 do 62 i 69, Dzielna od 13 do 37 nieparzyste.

2021-12-1307:00-16:00

Wrocław Krzyki: Opatowicka od 93 do 155 i od 104 do 156 oraz dz.6/4/7, dz.6/4/6, dz.24/4, dz.107, dz.95, dz.8/1, dz.8/3, dz.29/4/5, dz.29/2, dz.4/7, dz.9/1 i dz.9/3.