Tu kupisz choinkę prosto z lasu. Zobacz lokalizacje we Wrocławiu i okolicach Magdalena Pasiewicz

Podajemy adresy wraz z mapami i kontakt do nadleśnictw, które zajmują się sprzedażą drewna i choinek. Ceny uzależnione są od regionu, a w mieście to sprzedawca je ustala. W przypadku nadleśnictw własne drzewko można mieć już za ok. 30 złotych. W mieście z kolei ceny startują od ok. 50 złotych za drzewko. Ostateczne ceny zależne są od gatunku i wysokości. Dorodna i wysoka jodła kaukaska kosztuje od ok. 120 zł do 300 zł. Otwórz galerię zdjęć z adresami punktów sprzedaży choinek.