Tu już nie zaparkujesz za darmo! Nowe przepisy dotyczące miejsc parkingowych na Przedmieściu Oławskim

Od środy (6 listopada) na ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Małachowskiego do Komuny Paryskiej nie zostawimy już samochodu za darmo. Znajduje się tam 81 miejsc postojowych, które obecnie, zdaniem urzędników, są zbyt długo zajmowane przez poszczególne pojazdy, przez co ogranicza to ich dostępność dla pozostałych uczestników ruchu.

ZDiUM w swoim komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych tłumaczy, że ulica Dąbrowskiego znajduje się w strefie C, w podstrefie nr VII (czyli w granicach tzw. starej strefy).

Opłaty w strefie C