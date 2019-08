Tu Janek Kos wskakiwał do Rudego. Historia Śląskiego Okręgu Wojskowego. Przeczytaj!

4 pełnokrwiste dywizje - W najlepszych czasach służyło w nim 45 tysięcy żołnierzy. To były cztery pełnokrwiste dywizje - zapala się gen. Janusz Ornatowski, jeden z 22 dowódców ŚOW. Za jego szefowania (1992-96) po raz pierwszy na ćwiczenia zjechali do Polski żołnierze NATO.

Śląski Okręg Wojskowy powstał rozkazem marszałka Michała Roli-Żymierskiego cztery miesiące później. Od 1946 do końca grudnia 2011 roku stolicę miał we Wrocławiu. Już jej nie ma. 1 stycznia 2012 roku Okręg przestał istnieć. Jego historia ściśle łączy się z losami Dolnego Śląska.

- Od nas oficerowie szli do centrali Sztabu Generalnego w Warszawie - tłumaczy gen. Ornatowski. I ciągnie: - Jego szefem został mój poprzednik i przyjaciel od czasów podchorążówki, generał Tadeusz Wilecki. U nas wykuwała się prawdziwa gotowość obronna kraju. Na poligonach lał się pot i krew, bo my pierwsi ćwiczyliśmy forsowanie dna rzeki czołgiem czy przeciąganie czołgów metodą bezzałogową. Duch korpusu był u nas jak za Aleksandra Wielkiego!

Tysiąc wojskowych z 13 państw członkowskich trenowało natarcie i obronę na poligonie w Biedrusku pod Poznaniem w ramach akcji "Partnerstwo dla pokoju", kryptonim ćwiczen: "Most współpracy". Aż tam wtedy, w 1994 roku, sięgał Śląski Okręg Wojskowy. Był jednym z czterech w Polsce (z Pomorskim, Warszawskim i Krakowskim), ale wymieniało się go zawsze jako pierwszy.

Ratowali Dolny Śląsk przed powodziami: wiosną 1947 (zagrożone były powiaty: lubański, jeleniogórski, wrocławski), latem 1997, gdy we Wrocławiu szczury, zamiast w piwnicach, siedziały na drzewach, a także w Bogatyni w 2010.



Misje w Egipcie i Iraku

Od roku 1953 żołnierze Śląskiego Okręgu Wojskowego zaczęli jeździć za granicę na misje i operacje pokojowe oraz stabilizacyjne. Najpierw zostali zaproszeni do komisji nadzorującej rozejm na Półwyspie Koreańskim. Potem do Wietnamu, Laosu i Kambodży. 20 lat później zaczęli służyć w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ w Egipcie, Syrii, Libanie. Pojawili się w Kambodży, Iranie, Iraku, Czadzie, w krajach byłej Jugosławii i Afganistanie.

Płk Zdzisław Czekierda, pierwszy rzecznik ŚOW (1990-94) poleciał na misję do Egiptu 10 września 1974 roku. - Pamiętam to doskonale, bo tego dnia zmarł mój ulubiony pisarz Melchior Wańkowicz - opowiada. Był też jako korespondent wojskowy w Syrii. - Ale zanim przełożeni mnie tam posłali, zakosztowałem smaku prawdziwego wojska - śmieje się.



Na Dolnym Śląsku, czyli w... Zielonogórskiem

Nominację oficerską przyjął w 1969 roku z rąk gen. Floriana Siwickiego - bo to ten późniejszy minister obrony narodowej i współautor stanu wojennego dowodził wówczas Okręgiem. Czekierda po ukończeniu we Wrocławiu słynnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, czyli Zmechu, z lokatą ex aequo trzynastą na ponad 240 podchorążych, chciał zostać na miejscu. Ale taki przywilej miała pierwsza dziesiątka.