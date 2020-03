W pobliżu skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Wincentego Pola doszło do zderzenia trzech samochodów. Na miejscu interweniują służby, ze wstępnych informacji wynika, że nie ma osób poważnie rannych. Uwaga na spore utrudnienia w ruchu. Z pojazdów wylały się płyny eksploatacyjne, na jezdni leżą także zniszczone elementy aut. Sprzątanie potrwa co najmniej do godz. 12.