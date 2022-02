Trzy restauracje z Wrocławia zostały nagrodzone. Które i za co? Zobacz!

Rozstrzygnięta właśnie siódma edycja objęła 27 ogólnopolskich i lokalnych kategorii, a wśród jednych z najtrudniejszych zatriumfowali wrocławscy restauratorzy.

Wyłoniono również najlepsze restauracje z kuchnią polską, włoską, amerykańską, azjatycką, bliskowschodnią i wegańską. Tytuł Restauracji Roku zdobyła łódzka Susharnia.

- Siódma edycja konkursu Pyszne.pl Awards obfitowała w zaskoczenia i nowe smaki, a rywalizacja była szczególnie zacięta. Zwycięstwo wrocławskich restauracji w aż 3 kategoriach, w tym dwóch ogólnopolskich, potwierdziło, że Wrocław to wyjątkowo mocny punkt na kulinarnej mapie Polski. Zwłaszcza że Debiut Roku i Sieć Roku to szczególnie wymagające kategorie. Mocny start czy nienaganne panowanie nad rozproszoną po całym kraju siecią lokali to niecodzienne wyzwania — sprostanie im to sukces, zarówno właściciela, jak i jego załogi - informują organizatorzy konkursu.