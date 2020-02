Trzeci Starter przy ulicy Dyrekcyjnej już gotowy. Wygląda jak Tetris! [ZDJĘCIA]

We Wrocławiu są już trzy Startery. Najnowszy został właśnie oddany do użytku. To bardzo charakterystyczny budynek, którego układ okien przypomina wygląd gry Tetris. Znajduje się w nim 255 mikroapartamentów, lokale usługowe i podziemny garaż.

Wszystkie lokale sprzedały się jeszcze przed zakończeniem budowy. Właściciele będą je teraz wynajmować pracownikom biurowym, firmom, studentom i turystom.

To dobrze, że w mieście powstają budynki z funkcją hotelową. Poszerzają one bazę noclegową i są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby mieszkaniowe ­- uważa Artur Szczepaniak, projektant główny z pracowni AP Szczepaniak, która jest autorem projektu Starter III, zrealizowanego przez spółkę Dolnośląskie Inwestycje.

Starter III został przysunięty do zabytkowego budynku z czerwonej cegły, w którym dziś mieści się centrum seniora, stąd jego nowoczesna fasada jest wykonana z płytki klinkierowej imitującej cegłę. Na wygląd elewacji miała również wpływ bliskość Wroclavii, do której nawiązuje kolor Startera.