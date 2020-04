Trzeci dzień poszukiwań Kacperka. Dziś dno rzeki przeszukują kontrterroryści z całej Polski [ZDJĘCIA z AKCJI]

- Dziś (środa) o godzinie 8 rano wznowiliśmy poszukiwania 3,5 -letniego Kacperka. Przyjechali do nas kontrterroryści z całej Polski, ściągnęliśmy też najlepszych płetwonurków. W dwóch poprzednich dniach również przeszukiwaliśmy dno rzeki, ale to bardzo trudny teren nie wszędzie mogliśmy dotrzeć - zaznacza Anna Kublik - Rościszewska z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Zakładane są różne wersje zdarzeń, jedna z nich t taka, ze chłopiec oddalił się od rodziców przebywających na działce przy ulicy Lubańskiej i wpadł do rzeki. Nie wyklucza się też wątku kryminalnego. - Wszystkie sygnały dokładnie sprawdzamy - zaznacza policjantka.

W poszukiwaniach brała udział m.in Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Wałbrzych. - Muszę podkreślić, z całą mocą, że wszyscy którzy brali udział w tej akcji byli zaangażowani do granic możliwości. Dali z siebie naprawdę wszystko co mogli, a nawet więcej. To trudna akcja, a emocje w takich sytuacjach sięgają zenitu. Wielu z nas ma przecież dzieci.... - mówi Marcin Szewczak, profiler który rozmawiał z rodzicami chłopca.

- W trakcie sprawdzania terenu zespoły z psami odkryły ruiny dawnej fabryki klinkieru, które okazały się być kompleksem 19 budynków. Do ich sprawdzenia skierowano 9 psów specjalności gruzowiskowej - informują ratownicy z Wałbrzycha.