Przeczytaj szczegóły tej sprawy!

Wśród lekarzy jest doktor, skazany niedawno za lekarski błąd, w głośniej sprawie wycięcia pacjentowi zdrowej nerki zamiast tej, w której stwierdzono nowotwór. Tym razem oskarżenie dotyczy korupcji i poświadczania nieprawdy w dokumentach. Łapówki brać miał główny oskarżony, lekarz z wrocławskiego Dolmedu, doktor Wiesław D.Niedawno do sądu trafił akt oskarżenia w głównym wątku sprawy. Śledztwo prowadziła Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Doktor D. usłyszał sześć zarzutów w tym cztery korupcyjne – wystawiania za łapówki nieprawdziwych zaświadczeń – usprawiedliwień nieobecności w sądzie. Piąty zarzut dotyczy wystawienia takiego dokumentu dla kolegi - lekarza Andrzeja M. Nie wziął pieniędzy. W tym wypadku oskarżenie twierdzi, że było to „poświadczenie nieprawdy w dokumencie”. Doktor M. w 2017 roku miał sprawę dyscyplinarną w sądzie lekarskim. Związana była z rzekomymi „nieprawidłowościami” w wykonywanym przez niego zabiegu. Teraz zasiądzie na ławie oskarżonych pod zarzutem podżegania do popełnienia przestępstwa.Kolejnym oskarżonym jest Aleksander B. To właśnie jego w październiku wrocławski sąd skazał za błąd lekarski na dwa lata więzienia w zawieszeniu. W 2015 roku wyciął pacjentowi zdrową nerkę zamiast tej, w której rozwijał się nowotwór. Tym razem rzecz dotyczy poświadczenia nieprawdy w dokumentach medycznych. Wiesław D. i Aleksander B. mieli stworzyć nieprawdziwe dokumenty, które pozwoliły wyłudzić z apteki lek, do którego ceny dopłaca NFZ z publicznej kasy. To lek na nadciśnienie i problemy z prostatą. Domniemane oszukiwanie Narodowego Funduszu Zdrowia to inny wątek tej sprawy. Prokuratura wyłączyła materiały do odrębnego postępowania. Trafiły do Prokuratury Wrocław Śródmieście, gdzie są analizowane.Wszyscy trzej oskarżeni lekarze nie przyznali się w śledztwie do postawionych im przez prokuraturę zarzutów.