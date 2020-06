Trzebnica. Z nożem rzucił się na żonę, ranił mężczyznę, który chciał ją ratować, teraz składa apelację

Do zdarzenia doszło w 2018 roku.

Magdalena Z. maltretowana i bita przez męża Huberta Z. wyprowadziła się z dziećmi do innego mieszkania. Ale mąż wciąż ją nękał. Po kolejnej awanturze i próbie wyważenie drzwi do mieszkania kobiety, dostał zakaz kontaktowania się z żoną. Więc zaczął wydzwaniać i prosić, żeby wróciła.

26 października 2018 r. poszedł za nią do sklepu, tam łapał za ręce, próbował przytulać. Ze sklepu poszedł za nią do solarium. Gdy wyszła z kabiny, rzucił się na nią z nożem. Obezwładnili go dwaj przypadkowi mężczyźni, jednego Hubert Z. ranił nożem. Zaatakowana kobieta nie odniosła bardzo poważnych obrażeń. Choć miała poranioną szyję, bark, pierś i rękę.

Wrocławski sąd uznał, że Hubert Z. chciał ją zabić i skazał go na 10 lat więzienia. Teraz sprawą trafiła do Sądu Apelacyjnego.