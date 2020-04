Trzebnica. Pompy ciepła ogrzeją zabytkowy klasztor

Klasztorna kotłownia gazowa została zmodernizowana - Zamontowano w niej nowy kocioł kondensacyjny, który będzie wspomagał pracę pomp ciepła w najzimniejszych miesiącach roku - mówi Bartłomiej Wiązowski, zastępca prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu. Wsparcie z Funduszu na nowoczesne inwestycje w zabytkowym klasztorze wyniosło 1,2 mln złotych.

Łączna głębokość 27 odwiertów wykonanych na potrzeby proekologicznych instalacji wyniosła ponad 4 km. Moc gruntowych pomp ciepła to ponad 250 kW. W maszynowni w piwnicach klasztornych zamontowano specjalny zbiornik na ogrzaną wodę. Instalacje wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii zastąpią część starych, wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe.

- Inwestycje zmniejszą emisję gazu cieplarnianego CO2 o ponad 200 ton w ciągu roku - mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Do ogrzania jest niebagatelna powierzchnia tego kompleksu budynków, która wynosi ponad 23 tys. m2.

Zespół dawnego opactwa Cysterek w Trzebnicy, którego częścią jest późnobarokowy klasztor jest Pomnikiem Historii, czyli zabytkiem o szczególnym znaczeniu dla kultury Polski. To jeden z największych budynków klasztornych w Europie Środkowej. Należy on do najpiękniejszych zabytków architektonicznych Dolnego Śląska.

Dziś w zespole klasztornym są m.in. prezentowane odkrycia i znaleziska archeologiczne z czasów św. Jadwigi. Siostry Boromeuszki prowadzą tutaj Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych, Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą dla dzieci młodzieży oraz stołówkę dla ubogich (obecnie z uwagi na epidemię koronawirusa świetlica i stołówka są nieczynne).