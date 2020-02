Trwają zapisy na 38. PKO Wrocław Maraton. Zobacz, jak się zapisać i ile to kosztuje

Biegacze wystartują o godz. 9.00. Wcześniej ci, którzy będą chcieli dojechać do Kątów Wrocławskich, powinni zebrać się na Stadionie Olimpijskim (stamtąd mają wyruszyć podstawione na okazję maratonu autobusy). Meta zlokalizowana będzie właśnie na Stadionie Olimpijskim.

- Na pewno w połowie będzie przebiegać przez gminę Kąty Wrocławskie, a w połowie przez gminę Wrocław - mówi Marcin Janiszewski, rzecznik prasowy Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław. - Część ulic we Wrocławiu (tych w rejonie Stadionu Olimpijskiego) będzie na czas całego maratonu zamknięta.

Kliknij, żeby się zapisać

Ceny pakietów startowych

W przypadku samodzielnego dojazdu do Kątów Wrocławskich

1 zł (dla roczników: 1900 - 1960)

155 zł - dla zapisów w przedziale od 2000 do 3000 zapisanych

125 zł - dla zapisów w przedziale od 1000 do 2000 zapisanych

95 zł - dla pierwszych 1000 zapisanych

W przypadku skorzystania z podstawionych autobusów (zbiórka na Stadionie Olimpijskim)

1 zł (dla roczników: 1900 - 1960)

170 zł - dla zapisów w przedziale od 2000 do 3000 zapisanych

140 zł - dla zapisów w przedziale od 1000 do 2000 zapisanych

110 zł - dla pierwszych 1000 zapisanych

Dzień wcześniej odbędzie się na WrocWalk Marathon - to impreza dla tych, którzy wolą spacerować zamiast biec.