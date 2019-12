Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

W przedświąteczną sobotę Leon Kaczmarek z Wrocławia wsiadł na biały górski rower i odjechał. Wtedy był widziany ostatni raz. Od tygodnia nie dał żadnego znaku życia. Policja za naszym pośrednictwem prosi o pomoc - może ktoś wie, co stało się z panem Leonem?



74-letni Leon Kaczmarek ma 170 cm wzrostu i krótkie siwe włosy, jest szczupły, na podłużnej twarzy ma kilkudniowy zarost, uszy ma małe, nosi protezę górnej szczęki.



- 21 grudnia, w przedświąteczną sobotę, około godziny 16 wyszedł z domu i udał się w nieznanym kierunku, najprawdopodobniej na białym górskim rowerze - opowiada aspirant sztabowy Wojciech Jabłoński z policji. To wtedy ślad po panu Leonie zaginął. Nie wrócił do domu, do nikogo nie odezwał się w czasie świąt. Nie wiadomo, gdzie jest dzisiaj.



Gdy wyszedł z domu, miał na sobie szarą bluzę zapinaną na zamek, popielaty sweter i popielatą kurtkę 3/4 oraz dresowe spodnie. Pana Leona można rozpoznać po znakach szczególnych - to blizna na tylnej stronie barku oraz przepuklina prawej nogi.



- Osoby które mogą przyczynić się do odnalezienia bądź ustalenie obecnego miejsca pobytu tego mężczyzny, proszone są o kontakt z komisariatem Wrocław Psie Pole, pod numerem telefonu 71 340-45-25 lub z najbliższą jednostką policji. Można też zadzwonić na numer alarmowy 112 - mówi asp. szt. Wojciech Jabłoński.

