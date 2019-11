Trwa zbiórka środków na budowę pomnika śp. profesora Zbigniew Horbowego. W akcję zaangażowali się m.in. Mateusz Jellin (burmistrz Polanicy-Zdroju) i Jerzy Król (burmistrz Szczytnej).

Jak informuje Mateusz Jellin, we wrześniu został powołany Komitet Społeczny Budowy Pomnika śp. Prof. Zbigniewa Horbowego. Pomnik ten ma również upamiętnić osobę dr. Wiesława Malki. To dwie wybitne osobowości związane z Polanicą-Zdrojem. Zbigniew Horbowy był znanym projektantem i twórcą szkła kolorowego, związany był z Hutą Szkła "Barbara", był także rektorem ASP we Wrocławiu.



Doktor Wiesław Malka był wieloletnim ordynatorem Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju, zastępcą dyrektora ds. lecznictwa w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich, naczelnym lekarzem Uzdrowiska Polanicy-Zdroju, współzałożycielem Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, prezesem Towarzystwa Miłośników Polanicy-Zdroju, a także radnym Powiatowej Rady Narodowej w Kłodzku. Prywatnie obaj mężczyźni byli przyjaciółmi. Teraz być może ich postaci zostaną upamiętnione wspólnym pomnikiem.



Projekt pomnika zostanie przygotowany przez profesorów Akademii Sztuk Pięknych. W budowę tego dzieła zaangażowało się wiele wybitnych postaci ze świata artystycznego, kulturalnego i naukowego.

Darowizny można wpłacać na konto Towarzystwa Miłośników Polanicy: 27 1020 5112 0000 7102 0035 2120 koniecznie z dopiskiem: "Pomnik".

