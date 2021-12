Trwa walka o ekrany akustyczne na wrocławskich Popowicach. Mieszkańcy nie chcą hałasu

Do tej pory okolica przyciągała bliskością Polany Popowickiej i licznych parków. Teraz jednak zamiast śpiewu ptaków mieszkańcy będą słuchać dudnienia tramwaju.

- W latach 90., gdy padał deszcz, miało się wrażenie, że mieszka się w leśniczówce. Potem, jak powstał most Milenijny, ruch samochodowy się zwiększył, i to znacznie. Teraz to prawie centrum miasta. W 2009 roku przechodziłam tu na pasach i zostałam potrącona przez samochód. Od tamtej pory jestem osobą niepełnosprawną - dodaje Maria Niewiadoma, mieszkanka jednego z bloków.