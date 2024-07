Trwa testowanie nowego autobusu wodorowego we Wrocławiu. To kolejna nowinka technologiczna

- Do 2028 roku, według ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, już 30 procent floty mają stanowić bezemisyjne autobusy. Jako MPK chcemy się przygotować na te zmiany, dlatego na bieżąco sprawdzamy pojazdy wpisujące się we wskazane wymogi ochrony środowiska – mówi Witold Woźny, prezes MPK Wrocław.

Nowy autobus na wrocławskich ulicach MPK Wrocław nie zwalnia tempa w dążeniu do ekologicznej rewolucji w miejskim transporcie. Po testach niebieskiego autobusu Pilea w Leśnicy, przyszedł czas na innowacyjny model od NesoBus. To część większego planu, który zakłada włączenie do testów pojazdów innych marek, takich jak Solaris i Mercedes.

Technologia w służbie ekologii

Autobus, który wyruszył na trasę 8 lipca, jest testowany nie tylko pod kątem wydajności i komfortu jazdy, ale także adaptacji do infrastruktury miejskiej. To ważny krok na drodze do pełnej integracji pojazdów wodorowych z wrocławskim systemem komunikacji miejskiej.

Jednak przejście na ekologiczne źródła napędu nie jest pozbawione wyzwań, zwłaszcza ekonomicznych. Koszt eksploatacji autobusów wodorowych jest znacząco wyższy w porównaniu do tradycyjnych pojazdów.