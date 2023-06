Trwa rekrutacja na studia w Collegium Witelona. Jest też nowy kierunek

Uczelnia oferuje w Legnicy aż 22 kierunki, prowadzone przez: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. To studia inżynierskie, licencjackie, magisterskie, podyplomowe. Odbywające się w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz nowatorskiej formule „Ucz się i pracuj” - to forma bezpłatnych, stacjonarnych studiów, dostosowana do możliwości osób aktywnych zawodowo. Zajęcia odbywają się popołudniami, w weekendy, w połączonych formułach nauki: stacjonarnej i online, co pozwala na studiowanie osobom już pracującym.

W filii we Wrocławiu Collegium Witelona oferuje cztery kierunki kształcenia, za to bardzo mocne, w zawodach zapewniających absolwentom już na starcie dobrą pozycję na rynku pracy. To: prawo, psychologia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie. Studia kończą się zdobyciem tytułu magistra. Podobnie jak w Legnicy - studia w filii Witelonki we Wrocławiu są bezpłatne, z możliwością wyboru kształcenia „Ucz się i pracuj”.