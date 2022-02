Trwa budowa ogromnych zbiorników retencyjnych we Wrocławiu. Uratują nas przed powodzią

Cztery zbiorniki o łącznej pojemności 60 tys. metrów sześciennych zabezpieczą miasto przed lokalną powodzią w trakcie ulewnych deszczy i jednocześnie pomogą w pracy Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków na Janówku. To właśnie do budowanych zbiorników retencyjnych trafiać ma nadmiarowy deszcz z kanalizacji, a następnie przesłany do oczyszczalni gdy będzie mniej obciążona. Oczyszczona już woda trafi do Odry.

Obecnie wszystkie zbiorniki zostały już zadaszone i przeszły próby szczelności. Testy były możliwe dzięki odrzańskiej wodzie, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Wód Polskich. Polegały na przelewaniu jej z jednego zbiornika do następnego. Teraz nastał czas na ostatnie prace wykończeniowe.