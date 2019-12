To będzie największy wodny park rozrywki w Europie. Zobacz szczegóły

Kiedy nastąpi wielkie otwarcie Park of Poland?

Powstaje w Mszczonowie - między Łodzią i Warszawą. Okazuje się, że jeszcze w tym roku pierwsi goście będą mogli skorzystać z Suntago, czyli wodnej części parku rozrywki - Park of Poland.Gotowa jest już m.in. mozaika nawiązująca do słynnej starożytnej świątyni z Kambodży (do Angkor Wat), która znajduje się przy wejściu. Zamontowano również najdłuższą w Europie zjeżdżalnię, która ma aż 320 metrów!