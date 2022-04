Trwa budowa autostrady na Dolnym Śląsku. Zniknęły legendarne "schody" [ZDJĘCIA]

Do tej pory owiana złą sławą "osiemnastka" miała status drogi krajowej, choć wielu mogła przypominać dolnośląskich odcinek A4. Trasa była jednak w fatalnym stanie oraz nie posiadała odpowiedniej infrastruktury. Dopiero po remoncie będziemy mogli powiedzieć, że na Dolnym Śląsku powstał fragment nowej autostrady.

Zbudowany na początku XX wieku Kampus Pracze należy już w całości do wrocławskiego Łukasiewicz - PORT. To tu mieściły się m.in. dom opieki dla nieuleczalnie chorych, szpital przeciwgruźliczy czy…

Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A-4 z przejściem granicznym w Olszynie.

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A-18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.