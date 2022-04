Trwa 49. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości [ZDJĘCIA] Eliza Ciepielewska

Pierwszy w historii wiosenny Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości właśnie trwa. Jest to 49. edycja tego wydarzenia organizowanego w Jeleniej Górze od 1973 roku. Największy targ staroci w Polsce potrwa do niedzieli 24.04 do godziny 18:00. Wystawcy z całego świata prezentują swoje imponujące kolekcje antyków, porcelany, rzeźb, obrazów i rękodzieła. Dla głodnych kolekcjonerów nie zabraknie stanowisk z regionalną kuchnią i napitkami. Handlarze antykami jak zawsze rozłożyli swoje barwne stragany na Placu Ratuszowym oraz wzdłuż uliczek jeleniogórskiej starówki. Kolejna edycja Jeleniogórskiego Jarmarku Staroci i Osobliwości odbędzie się już klasycznie na jesień, w dniach 24-25.09.2022. Tymczasem serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i odwiedzających Jelenią Górę na jutrzejszy dzień targowy od godziny 9:00 do 18:00.