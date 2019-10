Rada Osiedla pragnie przyciągnąć uwagę mieszkańców w stronę niepowtarzalnych detali wrocławskiego Przedmieścia Oławskiego. Z tej okazji organizuje konkurs fotograficzny dla Wrocławian - Trójkąt Detali Licznych. Nazwa nawiązuje do dawnej, potocznej nazwy obszaru wydzielonego przez ul. Pułaskiego, ul. Traugutta i ul. Kościuszki.

Diabeł tkwi w szczególe

-Chcemy poprzez fotografię oddać atmosferę Magicznego Trójkąta. Uwiecznimy na zdjęciach jego historię, wskazując elementy, które koniecznie trzeba uratować przy okazji kolejnych rewitalizacji i remontów. Żyjemy w pięknym i cennym architektonicznie otoczeniu, poprzez konkurs chcemy przekazać te wartości mieszkańcom Przedmieścia Oławskiego i całemu Wrocławiowi - tłumaczy inicjatywę Robert Lenard, radny osiedla i organizator konkursu.

Przedmieście Oławskie obfituje w urokliwe detale o historii sięgającej nawet XIV wieku. Podczas spaceru po tej okolicy bez trudu znajdziemy stare rzeźby, a na mijanych kamienicach ujrzymy zabytkowe ornamenty i sztukaterie. Wewnątrz zapomnianych podwórek czekają na nas przykłady drewnianej snycerki, imponujące wykonaniem balustrady. Wszystkie te na co dzień pomijane szczegóły tworzą charakterystyczny klimat tej okolicy, na którego uwiecznieniu zależy organizatorom konkursu.

#przedmiescieoławskie

To, że Przedmieście Oławskie jest wdzięcznym obiektem fotografowania wie już instagramowa społeczność Wrocławia - IgersWrocław. Jest to lokalna grupa mobilnych fotografów, którzy cyklicznie organizują spotkania na których, przy pomocy smartfonów, rejestrują otaczającą ich rzeczywistość w obrębie wybranego obszaru.

-W przeszłości organizowaliśmy już tu tzw. instameety. Ostatnim razem mieliśmy możliwość podziwiania Wrocławia, a w szczególności Przedmieścia Oławskiego z 17 piętra inwestycji Angel River. Powstały wyjątkowe, panoramiczne kadry. Tym razem skupiliśmy się na detalu. W zeszłą sobotę spotkaliśmy się na wrocławskim trójkącie i przyłączyliśmy się do konkursu. Udało się znaleźć nam prawdziwe perełki Trójkąta. Nasze prace można znaleźć pod hashtagiem #trójkątdetalilicznych, #igerswrocław #przedmiescieolawskie - tłumaczy Rafał Kułakowski, członek IgersWrocław.

Spotkaniu towarzyszyło wspólne oprowadzanie po okolicy przez Agnieszkę Dubaniowską – autorkę książki „Miejsce na ziemi. Z kresów na Przedmieście Oławskie”, która mieszka przy ul. Mierniczej już od kilkudziesięciu lat. Aktywnie uczestniczy w życiu osiedla – od wielu lat jest jego radną, regularnie zaprasza na otwarte spacery historyczne po okolicy.

Trójkąt potrzebuje mecenasa

Renowacja Przedmieścia Oławskiego to ważna sprawa nie tylko dla rdzennych mieszkańców tego osiedla, ale także tych, którzy dopiero wprowadzają się na jego teren. A za sprawą nowych inwestycji jest ich coraz więcej.

-Od początku naszej działalności na terenie Przedmieścia Oławskiego deklarujemy, że jesteśmy z nim nierozerwalnie związani. Stąd nasze zaangażowanie w rewitalizację części niedawno oddanych nabrzeży rzeki Oławy, brak grodzenia naszego osiedla czy wsparcie lokalnych inicjatyw. Zdecydowaliśmy się na objęcie patronatem konkursu “Trójkąt Detali Licznych”, ponieważ jego idea jest spójna z naszymi działaniami. Budując w tej niezwykłej i zabytkowej przestrzeni, mamy świadomość tego, jak ważne jest zachowanie spójności pomiędzy tym, co nowe i stare. Dlatego nasi architekci spędzili sporo czasu na analizie detali architektonicznych okolicznych kamienic, do których nawiązujemy w nowej inwestycji Angel City. Sama fasada budynku również będzie współgrać z sąsiadującymi budynkami od ul. Traugutta - mówi Natalia Sawicka, dyrektor sprzedaży i marketingu Angel Poland Group – obszar Zachód

Potencjał Trójkąta dostrzegają także wrocławskie korporacje. Nagrody konkursowe ufundowała kolejna firma, dla której ważne jest angażowanie się w kulturalne i nie tylko inicjatywy lokalne.

- Moja firma mocno wspiera działania podejmowane przez jej pracowników na rzecz lokalnej społeczności. Każdy z pracowników ma w ciągu roku do wykorzystania 4 pełnopłatne dni, które może przeznaczyć na prace wolontariackie. Jestem tym „napływowym elementem”, który pojawił się na Przedmieściu stosunkowo niedawno i chcąc wykorzystać możliwości jakie daje mój pracodawca, zgłosiłam Trójkąt Detali Licznych do programu grantów, w którym można było uzyskać 3000 PLN oraz wsparcie naszych wolontariuszy. Dzięki temu i ja mogłam dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju i promocji naszej dzielnicy - tłumaczy decyzję Jadwiga Król, mieszkanka Przedmieścia Oławskiego.

Angel Poland nawiązało współpracę z Radą Osiedla Przedmieścia Oławskiego w ramach konkursu, ale zapowiada także działania na przyszłość:

-W tym momencie pomagamy w organizacji wystawy. Chcemy, by nawiązana współpraca przerodziła się w długotrwałą relację, dlatego z pewnością w przyszłości będziemy wspólnie organizować kolejne inicjatywy o podłożu społecznym czy kulturalnym - mówi Natalia Sawicka.

Warunki konkursu

Nabór prac konkursowych trwa do 22 października. Można je zgłosić za pomocą formularza umieszczonego na stronie konkursu www.trojkonkurs.com.pl. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Laureaci otrzymają karty podarunkowe do centrum handlowego Wroclavia na kwoty odpowiednio: I miejsce - 500 zł, II miejsce - 300 zł. III miejsce - 200 zł.

Każdy z laureatów będzie miał także szansę uczestniczyć w warsztacie zdjęć z fotografem architektury - Maciejem Lulko, którego prace można zobaczyć m. in na jego profilu na Instagramie (instagram.com/mlulko).

Wyjątkowy wernisaż

Wszystkie wyróżnione prace zostaną przedstawione podczas wernisażu 9 listopada na placu przy zbiegu ul. Kościuszki i ul. Zgodnej. Tego samego dnia po Przedmieściu Oławskim oprowadzi przybyłych gości Beata Maciejewska – dziennikarka i historyczka, która w „Gazecie Wyborczej Wrocław” popularyzowała historię Wrocławia. Wystawa potrwa do 25 listopada.

Angel Poland zorganizuje także przedłużenie wystawy na terenie swojego osiedla przy ul. Walońskiej. Prace będzie można oglądać od 26 listopada.