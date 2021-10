Troje wrocławian wystąpi w najnowszym „Ninja Warrior Polska” na Polsacie (ZDJĘCIA)

22-letni Kajetan Szczęśniak z Wrocławia chce udowodnić, że trudne dzieciństwo nie przekreśla marzeń o normalnym życiu. Pochodzi z rodziny alkoholowej. Bardzo mocno zdyscyplinował go sport. Dzisiaj ma dziewczynę, studiuje i planuje rozpocząć pracę jako trener personalny.

25-letni Witalij Orichowski z Wrocławia to stały bywalec w „Ninja Warrior Polska”, a jednocześnie „czarny koń” programu. W I i II sezonie show zakwalifikował się do finału, w III edycji zakończył swój udział na etapie półfinałowym. Obecnie jest podopiecznym Jakuba Zawistowskiego (Last Man Standing z I sezonu). Na trybunach jak zwykle będą mu kibicować: żona, synek i mama, która zaszczepiła w nim miłość do sportu.