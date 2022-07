Trawniki we Wrocławiu jak pole po sianokosach. "Jak naukowcy wymyślą coś lepszego, będziemy tak robić" [ZDJĘCIA] Magdalena Pasiewicz

Miasto buduje zielone torowiska i zakłada kwietne łąki, żeby zatrzymać wilgoć w okresie suszy. Nie przynosi to jednak wymiernych efektów. Od kilku tygodni we Wrocławiu mamy upalne lato, a na trawnikach zalega skoszona, wysuszona trawa. To działanie przeciwko suszy?