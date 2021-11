Trasę Gniezno-Wrocław pokonali w niecałe 2 godziny. Pędzili z sercem dla pacjenta! [ZOBACZ FILM] Jarosław Jakubczak

Serce do pilnego przeszczepu dla 64- letniego pacjenta trzeba było dowieźć w czwartek (25.11) ze szpitala w Gnieźnie do wrocławskiego szpitala przy ul. Borowskiej. Tym razem podjęto decyzję o transporcie drogą lądową, bez wykorzystanie śmigłowca. Zadanie było niezwykle trudne. Załoga karetki miała do pokonania dokładnie 243km. Ale udało się!