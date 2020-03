Transmisje mszy świętej z całej Polski w internecie [LISTA, GDZIE OGLĄDAĆ]

Koronawirus. Pierwsza komunia święta zostanie odwołana? Arcybiskup wstrzymał przygotowania

Do momentu, kiedy dzieci nie uczestniczą w zajęciach szkolnych, a więc przynajmniej do Wielkanocy, należy odwołać wszelkie przygotowania do pierwszej komunii świętej - to decyzja księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego. Przeczytajcie szczegóły