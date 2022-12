Tramwaje i autobusy w dawnych czasach. Tak kiedyś jeździliśmy po Wrocławiu [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Nadia Szagdaj

10 lipca 1877 roku na wrocławskie tory wyjechał pierwszy konny tramwaj. Od tamtej pory tramwaje stały sią nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu. Wkrótce dołączyły do nich autobusy. Przez lata rozwijała się także infrastruktura komunikacyjna, co zresztą dzieje się do tej pory. Ale przypomnijmy sobie jak kiedyś jeździliśmy po Wrocławiu. Oto tramwaje, autobusy i przystanki z różnych, wrocławskich epok.